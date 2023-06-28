Battalgazi'de Kurban Bayramı Namazı Namazgah'ta kılındı

Battalgazi’de Kurban Bayramı namazı Eskimalatya’daki Namazgâh’ta kılındı. Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından hazır hale getirilen Namazgâh’ta namaz huşu içerisinde kılındı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, de namaza katılırken, vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi’de yaşatılmaya devam ediyor. Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Eski Malatya yolu üzerinde bulunan Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı eda edildi. Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından hazır hale getirilen 800 yıllık Namazgah’ta bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu.

Tarihi namazgahta kılınan namaza Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, STK Başkanları, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Huşu içerisinde kılınan namaz sonrasında 6 Şubat’ta yaşanılan asrın felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilirken bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bayram namazı için Namazgahı hazır hale getiriyoruz. Yüzlerce vatandaşımızla birlikte namaz kılmak bayramlara ayrı bir hava katıyor. Bayramlar bizleri birleştiren en güzel günler. Şu zor günleri bu birlikteliğimiz sayesinde aşacağız. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Acıların yaşanmadığı, güzel bayramları yaşayalım inşallah. Kesilen Kurbanlarımızı Allah kabul etsin. Bugün Malatya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Malatya Milletvekilimiz bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bayram namazı sonrasında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder vatandaşlarla bayramlaştı.