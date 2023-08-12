Battalgazi'de toplu sünnet töreni yapıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede ailelerin sünnet ettirilen 44 çocuğu için Kırkgöz Sahil Parkı’nda unutulmaz bir şölen düzenlendi. Şölende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yavrularımıza 44 kere maşallah. Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin” dedi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” coşku içerinde gerçekleştirildi. Düzenlenen program çerçevesinde Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede ailelerin 44 çocuğu sünnet olurken, uzman hekim tarafından sünnet ettirilen çocuklar için Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyan Kırkgöz Sahil Parkı’nda unutulmaz bir şölen düzenlendi.

Hiçbir detayın atlanmadığı program yoğun ilgi gördü. Üstü açık tur otobüsü ile Geçici Konaklama Merkezi’nden alınarak konvoy halinde alana getirilen çocuklar ve aileler, bu güzel program karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kur’an tilaveti başlayan ve müzik dinletisiyle devam eden şölende çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de unutulmaz bir şölen programı yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı sünnet şöleninde çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Muhteşem manzara eşliğinde çocuklarının sünnet şölenine katılan tüm aileler, bu özel etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinerek çalıştıklarını belirterek, “Evlatlarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında sizlerle bir araya gelmenin doyasıya mutluluğunu yaşıyoruz. Yavrularımızın bu büyük sevinçlerine ortak olduk. Sosyal belediyecilik anlamında geçmişte Türkiye’de bir çığır açıldı. Bu çığırı açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımız ne demişti, yöneticiler milletin hizmetkarı olacak. Bizler de sizlerin hizmetkarı olmak adına gece gündüz çalışıyoruz. 6 Şubat depreminin ardından birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Yaşadığımız bu asrın felaketinin ardından hepimiz bir şeyleri kaybettik ama isyan etmedik. Rabbimizden gelen başımız üstüne dedik ve birbirimize sıkıca sarıldık. Tek yumruk olduk. Evleri hasar gören ailelerimiz kısa sürede konteynerlerine yerleşti. Nasıl kısa sürede konteynerlerinize geçirdiysek, kısa süre içerisinde de kalıcı konutlarımıza yerleşeceğiz. Bugün 44 yavrumuzu yapılan sağlık kontrollerinden ardından sünnet olmasına vesile olduk ve onlar için güzel bir program hazırladık. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek inanın bizlere yetti. Yavrularımıza 44 kere maşallah. Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin” dedi.

Battalgazi’de düzenlenen sünnet şölenine övgüler yağdıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Düzenlenen bu güzel ve özel şölenine hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir mekan, güzel bir ortam, güzel de bir program. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in eline emeğine sağlık. Battalgazi’yi turizm cennetine çeviriyor. Malatya’mıza yakışan bir eser olmuş. Bu yıl zor günler geçiriyoruz ama bir yandan da hayatımıza devam ediyoruz. Tarihimizin en zor günlerini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Şehrimizde bir var olma mücadelesi ortaya koyuyoruz. Bu mücadele birçok paydaşımız oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sünnet olan yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Programın çok özel olduğuna vurgu yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Gören, “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Gecenizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel mekanda bizleri bir araya getiren kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı ve uzun ömür vermesini diliyorum. Asrın felaketinden sonra hayatın yavaş yavaş normale döndüğü görmek bizleri mutlu ederken, böylesine güzel bir mekanın Malatya’ya kazandırılması da ayrıca mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı eğlenceler diliyorum.”

Sünnet olan çocukları selamlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise, “Çocuklar hepinizi tek tek selamlıyor, sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir mekanda çok güzel bir günde çok güzel bir şölende sünnet programı yaşadık. Osman başkanımızı tebrik ediyorum. Hem Malatya’mıza böyle bir mekan kazandırdığı için hem de bu güzel sünnet şöleni programı için. Bu sünnet düğünümüzün hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum. 2019 yılından bu yana samimi bir şekilde ilçeyi kalkındırmak için bizlerle birlikte gayret gösteriyor. Başkanımızın çalışmalarını yakın olarak takip ediyorum. Böylesine güzel bir mekanda da bu güzel sünnet programını hayata geçirdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim sünnet olan yavrularımızı analı babalı büyütsün. Hayırlı evlatlar olmayı nasip etsin. AK Parti olarak 6 Şubat’ın ilk anından itibaren milletimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Birileri deprem üzerinden siyaset yaparken birileri fitne tohumları atarken, bizler bu söylentilere kulak tıkayarak milletimizin yaralarını sarıyorduk. Depremden sonra Malatya’da hiçbir şey ağır gitmiyor. Rabbim bizleri utandırmadan, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu zorlu günleri de birlik ve beraberlik ile atlatacağız. Bu vesileyle düzenlenen güzel programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Tüm depremzede ailelerin kirveleriyle birlikte kutladığı sünnet şölenine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Dernekler, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Güngör Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.