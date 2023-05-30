Battalgazi'de TYT kampı

Battalgazi Belediyesi tarafından 17-18 Haziran’da düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan depremzede öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) Genel Tekrar Kampının startı verildi. İlk derse katılan öğrenciler deprem sonrasında derslerden uzak kaldıklarını ve açıklarını bu kamp sayesinde kapatacaklarını ifade etti.

Battalgazi Belediyesi depremden etkilenen öğrencilerin sınav maratonunda geri kalmaması adına verdiği sınav setleri desteğinin yanında öğrenciler için ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) Genel Tekrar Kampı düzenliyor. Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde ODAK Kurs Merkezi’nin işbirliğiyle yapılan ücretsiz TYT Genel Tekrar Kampında ilk ders yapıldı. Tekrar dersleri öncesinde öğrencilere sınavlarda yapılması gerekenler ve sınav sürecinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili rehberlik edecek bilgiler verildi. Katılımının yoğun olduğu tekrar derslerinde ilk gün Türkçe dersinin tekrarı yapıldı. Alanında uzman öğretmenler tarafından 30 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak verilen tekrar dersleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler zorlu sınav öncesi derslerini baştan sona tekrar etme şansına sahip oluyor. Tüm konulara dair anlatımların yapıldığı bu verimli kamp sabah 9.00’da başlayarak 16.00’a kadar devam ediyor. Tekrar kampı hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler 05536634433 iletişim numarasından bilgi alabilirler.

İlk tekrar dersine katılan öğrenciler dersin çok verimli geçtiğini ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Öğrencilerden Fatma Şule Perçin, “Battalgazi Belediyesi TYT Genel Tekrar Kampı başladı ve çok güzel bir kamp geçiyor. Bizim için son dönemde iyi bir fırsat. Moral açısından da iyi oluyor. Arkadaşlarımızla birlikte bir aradayız ve verimli bir kamp geçiyor. Yararlı ve faydalı olan bu kampı bize sunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” derken, öğrencilerden Abdurrahman Yentür de “Kampın ilk dersi başladı. Verimli bir kamp olacağına inancım yüksek. Deprem döneminde geri kaldığımız noktalar oldu ve bu eksikliği bu kampla kapatacağız. Bizlere bu imkanı sunan başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kamp sayesinde eksik konuları toparlayacaklarını ifade eden Nisa İmik de “Bu kampı bizim için organize eden Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kampa ihtiyacımız vardı. Deprem nedeniyle derslerimizden geri kaldık. Moralimiz çok bozuldu. Bu kampla bu arayı kapatacağımızı düşünüyorum. Verimli bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. İnşallah olumsuzluklara rağmen istediğimiz hedeflerimize bu kampla ulaşırız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programın verimli başladığını söyleyen Odak Dershaneleri Müdürü Musap Canbay “6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Herkesin olduğu gibi öğrencilerimizin de ders çalışma düzeni bozuldu. Bizlerde Battalgazi Belediyesi ile birlikte derslerinden geri kalan ve dershaneye gidemeyen öğrencilerimiz için bir kamp dönemi hazırladık. Verimli bir program geçiyor. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de şükranlarımı sunuyorum” dedi.