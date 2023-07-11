Battalgazi'de yaz spor okulları başladı

Battalgazi Belediyesi tarafından, Battalgazi Kapalı Spor Salonunda açılışı törenle gerçekleştirilen “Battalgazi Yaz Spor Okulları” programı vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından, Battalgazi Kapalı Spor Salonunda açılışı gerçekleştirilen, “Battalgazi Yaz Spor Okulları” programının açılış törenine; Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan katıldı. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ““Battalgazi Yaz Spor Okulları” programına, 7 ve 18 yaş aralığındaki çocuklar kayıt yaptırabilecekler. Battalgazi Yaz Spor Okulları programında kapsamında; futbol, voleybol, basketbol, badminton, taekwondo, yüzme, ayak tenisi, tenis kortu, robotik kodlama, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi olmak üzere, toplamda 12 farklı branşta eğitim verilecek.

"Türkiye yüzyılına yakışacak gençleri yetiştirmek bizim görevimiz"

Geçen sene Battalgazi bölgesinde 30 bin gence ulaştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bu sene itibariyle ise daha fazla gence ulaşmak istediklerini söyledi. Güder, “Amacımız geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz. Yaz okullarıyla geçen yaz Battalgazi bölgesinde yaklaşık 30 bin gencimize ulaşma imkanı bulduk. Yine bu yaz da en azından bu sayıyı yakalayarak, çocuklarımızın üzerinde oluşan deprem psikolojisini üzerlerinden kaldırmak birinci hedefimiz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılına yakışacak, uyum sağlayacak gençleri yetiştirmekte bizim görevimiz. Biz istiyoruz ki gençlerimizde öz güven olsun, gençlerimiz okusunlar, araştırsınlar, sorgulasınlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizde de bu özgüveni yakaladık, yakalamaya da devam edeceğiz” dedi.

“Çocuklarımızın deprem travmasını atlatmaları için gerekeni yapacağız”

Spor tesisleri ve sosyal tesislerin deprem sonrası vatandaşlara adeta birer sığınak olduğunu belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin, gelinen süreçte spor salonların yeniden gençlerin istifadesine sunulduğunu ifade etti. Vali Şahin, “Bugün burada sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 6 Şubat o karanlık günde buralar bizlerin sığınağı olmuştu. Yüzlerce, binlerce depremzede kardeşimizi ağırladık burada. Bütün spor tesislerimiz ve sosyal tesislerimiz, depremzede kardeşlerimiz için bir sığınak olmuştu. Artık bu tesislerimizin kapıları eskiden olduğu gibi çocuklarımıza, gençlerimize, sporcularımıza açıldı. Gelinen süreçte yaz okulları çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli bir faaliyet. Çocuklarımızın yaşamış olduğu deprem travmasını üzerlerinden atmaları için gerekeni yapacağız. Battalgazi Belediyemizde bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün en büyük destekçisi. Çocuklarımıza bu güzel tesislerde spor yapma imkanı sağlanıyor. Huzurlarınızda; belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve il teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar güzel spor salonları ve tesislerimiz olmasaydı depremde bizim halimiz ne olurdu acaba. Deprem olmasına rağmen Malatya’daki tüm gençlik ve spor yatırımları hız kesmeden devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tarz faaliyetlerin artması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz”

Eskiden bu tarz imkanların azınlıkta olduğunu dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan şimdi ise Türkiye’nin her bir yerinde bu gibi faaliyetlere sıklıkla rastlanabileceğini ifade etti. Babacan, “Eskiden olsa anneler babalar yaz geldiği zaman çocukları nereye gönderelim, nerede güzel zaman geçirebilirler düşüncesine girdiğinde, inanınki şuan olan hiçbir fırsat yoktu. Ama çok şükür bu fırsatlar şuan Türkiye’mizin her ilinde olduğu gibi Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde var. Toplam 12 ana branşın olduğu, çocuklarımızın kendilerini geliştirebileceği, güzel zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği güzel ortamların oluşmasında desteklerini esirgemeyen sevgili Battalgazi Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Gençlik Spor İlçe Müdürümüze, belediye başkanlarımıza ve Sayın Valimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlerde Milletvekilleri olarak, bu tarz faaliyetlerin artması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yeter ki pırıl pırıl bir gençliğimiz yetişsin” ifadelerini kullandı.

“Tüm gençlerimize ulaşma çabası içerisindeyiz”

Battalgazi Yaz Spor Okulları açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, tüm gençlerimize ulaşma çabası içerisindeyiz dedi. Kayhan, “Geçtiğimiz günlerde Malatya genelinde 44 branşta 60 bin sporcuya ulaşmak için hedeflenen 94 antrenör ile yaz spor okullarını başlatmıştık. Bugün ise Battalgazi Belediyemiz ile birlikte yaz spor okullarının hedefini büyüterek, tüm gençlerimize ulaşma çabası içerisindeyiz. Malatya’da sadece 54 tesiste, 5 yüzme havuzunda 40 bine yakın öğrencimize yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz ve geleceğimiz adına hem Battalgazi Belediye Başkanlığımıza hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.