Battalgazi'de Yeni İmar Yolu Açma Çalışmaları Sürüyor

Ulaşım yatırımları çerçevesindeki çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeden devam eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla her geçen gün daha da büyüyen ilçenin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran ekipler, son olarak Selçuklu Mahallesinde 20 metre genişliğinde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Birçok noktayı birbirine bağlayan yeni imar yolu açma çalışmalarının gerekliliğini anlatan Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, “Takdire şayan Derme Deresi Projemizin etrafında 5 tane okulumuz var. Son yapılan okulumuzun yapımında, yer tahsisinde ve çevresindeki yeni imar yolu açma çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Battalgazi’mizin ve mahallemizin gelişimi içinde çok önemli bir çalışma. Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Yeni imar yolunun mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

