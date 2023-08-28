Battalgazi'deki sosyal tesislere ilgi artıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilçam Sosyal Tesisleri, zengin yemek menüsü ve kaliteli hizmetleriyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yeşilçam Sosyal Tesisini kullananlar belediyenin güzel bir hizmeti olduğunu ifade ederek, sosyal tesisten güvenli bir şekilde hizmet aldıklarını söylediler.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede farklı noktalarda hizmete sunulan sosyal tesisler yoğun ilgi görüyor. Battalgazi’nin değişen ve gelişen hüviyetine yakışır ölçülerde hizmet veren sosyal tesisler, bulunduğu bölgelere ayrı bir değer katıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla 2021 yılında hizmete başlayan Yeşilçam Sosyal Tesisleri de alanında uzman ekiplerle faaliyetlerine devam ederken, kaliteli hizmeti, zengin yemek menüsü ve yöresel tatlarıyla ön plana çıkıyor.

“Sosyal tesislere güvenerek geliyoruz”

Tesise yemeğe gelen Davut Dinç isimli vatandaş, tesise güvenerek geldiğini ifade ederek, “ Güzel, ferah, kaliteli bir mekan, herkese tavsiye ediyoruz. Bu gibi mekanların arttırılması daha güzel hizmet vermesi biz Malatyalı vatandaşlar için daha faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Alper Özkan isimli vatandaş ise, “Ortam olarak güzel, ferah ve aydınlık. Hizmette sıkıntı yok. Malatya için güzel bir hizmet devamını dileriz” dedi.

“Malatya’mızın en güzel tesislerinden bir tanesi”

Tesiste her gün binlerce kişinin ağırlandığını söyleyen Yeşilçam Sosyal Tesisleri Sorumlusu Mehmet Şahin Güllü, “Tesisimiz Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatları ve öneriyle 2021 Temmuz ayında itibaren hizmete başladı. Tesisimiz hijyenik ve sağlık ortamları tamamen sağlanmaktadır. Tesisimizde özel günlerinize davetlerinize arkadaşlarınız ve dostlarınızı ağırlayabileceğiniz nezih ve güzel bir mekandır. Mimari proje olarak Malatya’mızda en güzel mekanlarında bir tanesidir. Tesisimizde çorba çeşitleri fırın, ızgara çeşitleri tava çeşitleri olmak üzere geniş bir menüye sahibiz, tesisimiz Malatya’nın en nezih ferah mekânlarından bir tanesidir. Tesisimizde siz değerli müşterilerimizi misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Tesisimiz sabah 08:00 de açılıp gece 24 kadar açık olup haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz” diye konuştu.