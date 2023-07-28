Battalgazi'deki Sosyal Yaşam Merkezi yoğun ilgi görüyor

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yoğun ilgi görüyor. 2 binden fazla üyeye hizmet eden Yaşam Merkezi geniş spor alanları, fitness, sauna, havuz ve diğer sosyal aktiviteleriyle ilçe halkına hizmet sunarken, özellikle çocuklara yönelik kurslarda eğitici dersler veriliyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve geldiği günden bu yana özel ilgi ve alaka gösterdiği Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi sıcak yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Merkez yüzme havuzu, fitness, sauna, hamam, tenis kortları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, masa tenisi ile ilçe halkına hizmet veriyor. Spor yapmak isteyenlerin ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin tercih ettiği Sosyal Yaşam Merkezi’nde aynı zamanda yaz okullarıyla da çok sayıda öğrenciye eğitimler veriliyor.

2 binden fazla üyesi bulunan sosyal yaşam merkezi hijyeniyle, büyüklüğüyle, kapasitesiyle bölgenin en iyileri arasında yer alıyor. Bay ve bayan olmak üzere ayrı ayrı yüzme havuzları ve fitness alanları bulunan yaşam merkezini tercih edenler verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdiler. Merkezi kullananlar özellikle hijyen kurallarına dikkat edildiğini, yarı olimpik havuzuyla yaz günü serinlediklerini, fitness ile de spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdüklerini ifade ettiler.

“Osman başkanımız çocuklara özel kurslar açılması talimatı verdi”

Sosyal Yaşam Merkezi Sorumlu Müdürü Birkan Arslan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla çocuklar için de farklı aktiviteler düzenlediklerini belirterek, “Merkezimizde 2 binden fazla üyemize hizmet veriyoruz. Haftanın 6 günü faaliyetimiz devam ediyor. Bay ve bayan spor alanlarımız mevcut. Aynı zamanda çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz var, sahalarımızda sürekli çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Osman Güder Başkanımızın destekleri ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha çok çocuklara yönelik kurslar yapıyoruz. Spor, bilim, sanat kurslarıyla çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Belediye Başkanımız Osman Güder özellikle çocuklara teknoloji dersleri verilmesi için bizleri talimatlandırdı. 4-16 yaş aralığındaki çocuklarımızdan ücret almıyoruz ve çocuklarımıza yönelik önemli kurslar açıyoruz. Yıllık binden fazla öğrenciye eğitimler veriyoruz.” dedi.