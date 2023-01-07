Battalgazi'deki Tekstilkent Projesinde Çalışmalar Hız Kesmiyor

Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, ilçeye katma değer sağlayarak istihdamı artıracak Tekstilkent Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Battalgazi'deki Tekstilkent Projesinde Çalışmalar Hız Kesmiyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Hatunsuyu Mahallesi Malatya Caddesinde bulunan 6 bin metrekarelik alan üzerinde startı verilen Tekstilkent Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstlenen Battalgazi Belediyesi tarafından inşası sürdürülen proje kapsamında kurulacak olan fabrikanın yapımı için kolonlar dikildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen imalat ve montaj çalışmalarının devam ettiği projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. İlçeye katma değer sağlayarak en az 500 kişiye iş istihdamı sağlamasının yanı sıra Battalgazi’nin bölgede yeniden yükselen yıldızı olmasında da önemli rol oynayacak olan proje ile tekstil sektöründe Türkiye'ye yönelen talebin büyük bir bölümü Battalgazi ilçesinden karşılanacak.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Medeniyetin Kalbi Battalgazi’miz her geçen gün daha da gelişiyor ve büyüyor. Hatunsuyu mahallemizde startını verdiğimiz projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Allah’ın izniyle projemizi 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
 

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Hasan Yağmur

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