Battalgazi Devlet Hastanesinde Kan Bağış Standı Kuruldu
Kan bağışına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Battalgazi Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle hastane içerisinde Kan Bağışı standı kuruldu.
Gönüllü vatandaşların ve Battalgazi Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının bağışta bulunduğu stantta kan bağışı gün boyunca devam etti.
Herkesi kan vermeye davet eden Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol KARAASLAN, “Şifa dağıtmak amacıyla hizmet veren duyarlı tüm personelimize ve halkımıza kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum.” dedi.
Kan bağışının öneminden bahseden Başhekim Doç. Dr. Erol KARAASLAN tüm bağışçılara teşekkür etti.
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