Battalgazi ile Bağcılar Belediyesinden kardeşlik buluşması

Kardeş belediye olan Battalgazi Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi konteyner kentte düzenlenen Kardeşlik Buluşmasında bir araya geldi.

Konteyner kent sakinlerinin yoğun katılımıyla düzenlenen programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Deprem anından beri bizlere kardeş olan Bağcılar ilçemize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından kurulumu yapılan 505 konteynerden oluşan Geçici Konaklama Merkezi’nde ‘Kardeşlik Buluşması’ düzenlendi.. Depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması için çalışmalar yapan Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle Hanımınçiftliği Mahallesi’ne kurulumu yapılan ve yaklaşık 2 bin kişinin misafir edildiği konteyner kentte düzenlenen programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Konteyner Kent Koordinat Kaymakamı aynı zamanda Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, İstanbul’dan gelen ulusal gazeteciler, Bağcılar Belediyesi çalışanları ve konteyner kent sakinleri katıldı.

“Birlikte güzel çalışmalar yaptık”

Kardeş belediye olan Battalgazi Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği buluşmada depremde hayatını kaybedenler için mevlidi şerif okunurken, dualar edildi. Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu süreçte Bağcılar Belediye’mizde bizlere kardeş oldu. Neyleri varsa bizimle paylaştılar. Emekleri için başta Başkanım olmak üzere Başkan yardımcılarına ve tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli ekipleri burada oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile kardeş belediye ilan edildikten sonra Bağcılar Belediyemiz sürekli burada oldu ve birlikte çalışmamızı sürdürdük. Rabbim bir daha böyle bir afetle bizleri karşı karşıya getirmesin. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak adına Valimiz, büyükşehir belediyemiz ve milletvekillerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Valimizin de talimatıyla inşallah kurban bayramından sonra çadırlarda kimse kalmayacak. Herkes konteynerlara geçmiş olacak. Yeni konteyner kentler de kuruluyor ve kısa süre içinde buralara da depremzedelerimizi taşıyacağız. Sayın valimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Depremin hemen ardından valimizin 5 dakika sonra bizlere ulaşmasıyla birlikte hükümet konağına giderek toplantı yapmaya başladık. Yaşanan depremi nasıl yöneteceğiz, vatandaşımıza nasıl yardımcı olacağız. Tüm hesaplarımızı yaparak, daha sonra hemen enkazlarımızın başında bulunduk. Enkazın başında bulunarak, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya başladık.” dedi.

“Zor süreci el birliğiyle atlatacağız”

Konteyner kent için Battalgazi Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür eden Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bu zor ve sıkıntılı günlerde yanımızda gördüğümüz belediyelerden bir tanesi de Bağcılar Belediyesi. Tüm çalışanları cansiperane çalıştılar. Maalesef 3 kardeşimiz İstanbul’a döndükleri sırada kazada hayatını kaybetti. Onlara da rahmet diliyorum. Sizleri kalıcı konutlara yerleştirene kadar yalnız bırakmayacağız. Anahtarlarınızı teslim ettiğimiz zaman bu konteynerları kaldıracağız. O zamana kadar sizlere hizmet edeceğiz. Zor bir süreçten geçtik ve el birliğiyle bunun altından kalkmayı bildik. Dayanışma duygusuyla, kardeşine yetişme duygusuyla bugünlere geldik. Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu bu sınavı geçerek tüm dünyaya göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Battalgazimizin yanında olamaya devam edeceğiz”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Ülkemizin neredeyse 4 de 1’ni ilgilendiren çok büyük bir coğrafyada çok büyük bir nüfusa hitap eden, bölgede dünyanın en ağır afetlerinden bir tanesini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hemen çalışmalara başladık. Bağcılar Belediyesi olarak da çalışma arkadaşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle birlikte hemen hızlıca çalışmaya koyulduk. İlk aşamada yardım tırlarımızı ulaştırdık bölgeye. Normal hayata dönmemiz adına büyük bir yolculuk da bizleri bekliyor. Bu yolculukta da her zaman Battalgazi Belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerle birlikte bu zorlu süreci atlatma boyutunda buralarda olacağız. İnşallah hep birlikte el ele, kol kola, gönül gönüle bu yolculukta olacağız. Bende bir Malatya damadı olarak buradaki yapılan çalışmalara ehemmiyetle gayretle ve dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımıza da bir müjde vermek istiyorum. 433 çocuğumuz burada yaşıyor ikamet ediyor. İnşallah yakın zamanda Bağcılar Belediyesi olarak bütün çocuklarımıza bisikletlerini hediye edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“Bağcılar belediyemize teşekkür ederiz”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise “6 Şubat depreminden sonra Türkiye’nin her yerinden yardımlar geldi. Özellikle Bağcılar Belediyemizin ilçemize desteği çok büyük oldu. Çabayla gayretle yaralarımızı sarmaya gayret ettiler. Bu güzel konteyner kentte emeği geçen Bağcılar Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi. AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de “Acı günlerimizde devletimize olan inancımızı kaybetmedik. Devletimizin desteğiyle, beraberce bu zor günleri geçireceğiz. Deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Programda desteklerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e hediyeler verdi. Ayrıca konteyner kent içerisinde Nene Hatun Anaokulunun açılışı yapıldı. Kurdele kesimi sonrasında çocuklarla bir araya gelen Başkan Güder ve Başkan Özdemir, konteyner kent sakinlerinin çay muhabbetine de ortak oldu.