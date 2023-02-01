Battalgazi Meclisi, 14 Gündem Maddesi Görüştü

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek, 14 gündem maddesini görüştü. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, zabıta memuruna verilecek aylık maktu fazla çalışma ücreti de 1.325 TL'ye yükseltildi.

Battalgazi Meclisi, 14 Gündem Maddesi Görüştü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını Başkan Vekili Zafer Kırçuval’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Ocak ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 14 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen zabıta memuruna verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücreti, brüt 667 TL’den 1.325 TL’ye yükseltildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 1.oturumunun 2.birleşimi için 3 Şubat Cuma günü Saat: 14.00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yeniden bir araya gelecek.

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Hasan Yağmur

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