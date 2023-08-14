Battalgazi yeni imar yollarıyla güzelleşiyor

Büyüyen ve gelişen Battalgazi’nin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi Milli mevkiinde 2 bin metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarını tamamladı.

Ulaşım yatırımları çerçevesindeki çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeden devam eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla her geçen gün daha da büyüyen ilçenin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran ekipler, son olarak Hanımınçiftliği Mahallesi Milli mevkinde 2 bin metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin bu hummalı çalışmaları, hem trafik ağının genişletilmesi hem de bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için büyük önem arz ederken, çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“Çalışmalarımızda gecemizi gündüzümüze kattık”

Yeni imar yolu açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’miz gelişimi için gerekli olan yeni imar yolu açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Yolun medeniyet olduğunu biliyoruz. Yol, altyapının ve üstyapının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bir yerde eğer yol yok ise altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılamıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da yol yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda 2019’dan bugüne kadar hem söz verdiğimiz vaatlerimizi gerçekleştiriyoruz hem de yeni yatırımlar ile Asırlık Battalgazi’mize gece demeden gündüz demeden kazandırıyoruz” dedi.