BAYBURT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:08

Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek unutulmadı

Bayburt’ta bu yıl 24’ncüsü gerçekleştirilen Dede Korkut Şölenleri kapsamında mezarları Erenli köyünde bulunan Anadolu’da Gazi unvanı alan ilki kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen kahramanlardan Bamsı Beyrek’te...

Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek unutulmadı
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Bayburt’ta bu yıl 24’ncüsü gerçekleştirilen Dede Korkut Şölenleri kapsamında mezarları Erenli köyünde bulunan Anadolu’da Gazi unvanı alan ilki kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen kahramanlardan Bamsı Beyrek’te unutulmadı.

Etkinlikler çerçevesinde Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek’in mezarlarına çelenk konularak Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Müftü Yardımcısı Zeki Kara, Abdulvehhap Gazi Derneği Başkanı Kamil Yücel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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