BAYBURT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:39

Aile Yaşam Merkezinden Dede Korkut’a özel sergi

Bayburt Belediyesi’nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezince 24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Yöresel Yemekler ve El Sanatları...

Aile Yaşam Merkezinden Dede Korkut'a özel sergi
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Bayburt Belediyesi’nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezince 24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Yöresel Yemekler ve El Sanatları Sergisi açıldı.

Serginin açılışını Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Eşi Zeynep Memiş ile Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa beraber gerçekleştirdiler.

Başkan Memiş ve beraberindekiler açılışın ardından Aile Yaşam Merkezi bünyesinde açılan kurslardaki kursiyerler tarafından yapılan Bayburt’a özgü yemekler ve yöresel el işi çalışmalarında oluşan sergiyi ilgiyle gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar. Programın ardından Belediye Başkanı Memiş, davetlilere Aile Yaşam Merkezi’ni gezdirerek kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sergi açılışına Başkan Memiş ve Eşi Zeynep Memiş ile Garnizon Komutanı Balibaşa’nın yanı sıra İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Samsun Bayburt Derneği Başkanı Hakan Tali, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
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