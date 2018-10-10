Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 8 -14 Ekim tarihleri arasında...

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 8 -14 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Amatör Spor Haftası vesilesiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse başkanlığında ziyaretine gelen antrenör ve sporculardan hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler aldı.

Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlı olmasını temenni eden Vali Pehlivan, antrenör ve sporculara ziyaretleri vesilesiyle teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.