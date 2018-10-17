Aydıntepe MYO öğrencileri, anaokulu öğrencileri için ders materyalleri tasarladı

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında öğrenciler tarafından tasarlanan çeşitli anaokulu materyalleri ve oyuncaklar törenle teslim edildi.Aydıntepe Anaokulu öğrencilerinin kullanması için...

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında öğrenciler tarafından tasarlanan çeşitli anaokulu materyalleri ve oyuncaklar törenle teslim edildi.

Aydıntepe Anaokulu öğrencilerinin kullanması için tasarlanan renkli materyallerin teslim törenine Aydıntepe MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Girgel ve Anaokul Müdürü Yasemin Ersoy’un yanı sıra, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Girgel, çocuk gelişim sürecinde faydalı ve oyun odaklı öğrenme üzerine tasarlanan ürünlerin, renkli bir öğrenme sürecini destekleyeceğini söyledi. Ersoy ise, böyle bir sosyal sorumluluk projesine taraf olmanın memnuniyetini paylaştığını ifade ederek, anaokulu öğrencileri adına teşekkürlerini sundu.