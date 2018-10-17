BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:30

Aydıntepe MYO öğrencileri, anaokulu öğrencileri için ders materyalleri tasarladı

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında öğrenciler tarafından tasarlanan çeşitli anaokulu materyalleri ve oyuncaklar törenle teslim edildi.Aydıntepe Anaokulu öğrencilerinin kullanması için...

Aydıntepe MYO öğrencileri, anaokulu öğrencileri için ders materyalleri tasarladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında öğrenciler tarafından tasarlanan çeşitli anaokulu materyalleri ve oyuncaklar törenle teslim edildi.

Aydıntepe Anaokulu öğrencilerinin kullanması için tasarlanan renkli materyallerin teslim törenine Aydıntepe MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Girgel ve Anaokul Müdürü Yasemin Ersoy’un yanı sıra, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Girgel, çocuk gelişim sürecinde faydalı ve oyun odaklı öğrenme üzerine tasarlanan ürünlerin, renkli bir öğrenme sürecini destekleyeceğini söyledi. Ersoy ise, böyle bir sosyal sorumluluk projesine taraf olmanın memnuniyetini paylaştığını ifade ederek, anaokulu öğrencileri adına teşekkürlerini sundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku