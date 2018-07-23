Aydıntepe yaylasında şölen coşkusu

24.Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri Aydıntepe Yaylasında devam etti.

19 Temmuz’da başlayan 24.Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenen yayla şenlikleriyle devam etti.

Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenen şölene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış’ın yanı sıra ilin diğer kurum amirleri Sivil Toplum Örgütleri Başkanları katıldı.

Aydıntepe Yaylası’nda şölenler için gelen Gümüşhane Gümüş dans ve Azerbaycan Halk Dansları folklorik dans topluluklarının gösterileriyle başladı.

“Dede Korkut’ u okuyup öğrendikçe Dünyaya hüküm etmiş olduğunu görürüz” diyerek sözlerine başlayan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş sözlerine şöyle devam etti; "24.Dede Korkut Uluslararası Kültür Şöleninin son gününü Aydıntepe Yaylasında gerçekleştiriyoruz.

Bayburt Dışından gelen hemşerilerimizin katılımlarıyla bu şölenleri dolu dolu ve güzel yaşadık.

Dede Korkut Türk Dünyasını birleştirici değeridir. Dede Korkut gelecek kuşaklara tanıtılması ve anlatılması gerekmektedir. Dede Korku Türk Dünyasının Önderidir.”

“Bizim yaylalarımız güneşi havası ve sis ile ve her şeyden önemlisi insanlarımızla güzeldir” diyerek sözlerine başlayan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan sözlerine şöyle devam etti; "Düzenlediğimiz bu etkinlikle hem Dede Korkut u hem de hikâyelerini hatırlamış oldukça Dede Korkut Hikâyelerinde kendimizi görmememizi dayanışmaya ve üretmeye yönelik mesajları görmekteyiz. Dede Korkut u Bayburt un sahiplenmesi çok önem arz etmektedir. Bu tablonun oluşmasında emeği geçen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş e ve Şölen tertip Komitesine teşekkür ediyorum.“

Program daha sonra Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak’ın yöresel Türküleri seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Seslendirilen türküler ve halaylar soğuk havayı ısıtmaya yetti.