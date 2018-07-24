Aydıntepe Yaylası’nda şölen coşkusu..

24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda yayla şenliği düzenlendi.

Şölenlerinin son gününde Aydıntepe Yaylası’nda organize edilen etkinlikte Bayburtlular bir araya geldi. Gümüşhane, Bayburt ve Azerbaycan Halk Oyunları gösterilerinin yapıldığı, Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu, Tuğçenur, Sehlan Burak, Bünyamin Oraç ve İbrahim Kurt’un sahne aldığı Aydıntepe Yaylası’nda serin hava ve büyük bir coşku hâkimdi.

Dede Korkut En Önemli Değerimizdir

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Dede Korkut’un Türk Dünyası’nı birleştirici en önemli unsuru olduğunu ve bunun Bayburtlular için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Dağılmış durumda olan Türk dünyasının yeniden bir araya gelerek, birleşerek büyük Türk Milleti’nin yeniden ihyası anlamında yeniden büyük Türkiye’nin oluşturulması bakımından Dede Korkut en önemli değerimizdir” dedi.

Dede Korkut’u Okuduğumuzda Bizi Tanıyacağız

Dede Korkut’un çok iyi tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Memiş, “İnanıyorum ki, Dede Korkut’u tanımaya kalktığımızda, Dede Korkut Hikâyelerini okuduğumuzda Azerbaycan’ı tanıyacağız, Doğu Anadolu’yu, Orta Anadolu’yu, Büyük Türkiye’yi tanıyacağız. Doğu Türkistan’ı tanıyacağız, Musul’u, Kerkük’ü tanıyacağız. Yani bizi tanıyacağız. Orada sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, göçebe bir topluluktan devlet oluşumuzu göreceğiz. Orada isim almak için yıllarca bekleyen, Boğaçhan’ın kahramanlıklarını göreceğiz. Orada Dirse Han’ı, Kazan Han’ı tanıyacağız. Han ile Beyoğlu arasında aracılık eden Oğuz analarını tanıyacaksınız. Bu anlamda Dede Korkut’u büyük bir değer olarak görüyoruz” diye konuştu.

Niye Dede Korkut ve Bayburt?

Türk Dünyası’nın birçok bölgesinde Dede Korkut’un olduğunu, sahiplendiğini ama Dede Korkut Hikâyeleri’nde yurt ismi olarak sadece Bayburt geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Mete Memiş, “Niye Dede Korkut ve Bayburt? Bu soru sıkça sorulur. Dede Korkut Bayburt’tadır buradadır. Aslında bu değerler dünyanın her yerindedir. Bayburt’ta da vardır. Dede Korkut Hikaleyeleri’ni okuduğumuzda Anadolu’da yurt ismi olarak Bayburt geçmektedir. Dede Korkut’umuz Bayburt’ta kalmıştır ve kabri Bayburt’tadır” şeklinde konuştu.

Temmuzların Bizim Hayatımızda Önemi Vardır

Konuşmasının devamında Temmuz aylarında gerçekleşen Kıbrıs Barı Harekâtı ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ve Bayburtluların bu harekâtlardaki milli duruşuna değinen Belediye Başkanı Memiş, şunları söyledi:

“Temmuzların bizim hayatımızda önemi vardır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı. Bayburt için önemli bir tarafı kahraman ordumuza nişan yüzüklerinin en çok hediye edildiği yer Bayburt’tur. O gün Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kıbrıs ile bizi koparmaya çalışan emperyal güçlere karşı dururken şaha kalmış vatan olan Mehmet’in torunları 15 Temmuzda dedelerinin yolunda olduklarını, onların geleneklerini, kültürlerini, kahramanlıklarını ve mücahitliklerini taşıdıklarını âleme bir kez daha ispat etmişlerdir.”

Asımın Nesli Olduğunuzu Bir Daha Gördük

“Bu milletin en değerli varlığı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne utanmadan, sıkılmadan, hayâ etmeden bomba atanlara, bu milletin birliğini, beraberliğini bozmak için saldıranlara dedelerinin torunları olduğunu gösterircesine topların, tankların karşısında imanlı göğüsleriyle durarak Bayburt’tan ve büyük Anadolu’dan bu cihana bir daha ilan ettiler. Sevgili gençler biz sizin Akif’in ifadesiyle Asımın nesli olduğunuzu bir daha gördük, buna şahit olduk. Siz Akif’in ifadeleri ile namusunuzu çiğnetmediniz, çiğnetmeyeceksiniz. Ve yine siz Üstad Necip Fazıl’ın ifadeleri ile dediniz ki Biz can taşıma liyakatini, canların canı uğruna cana minnet sayacak kadar gözümüz kara, bu vatan için ölmeye hazırız. Sizi kutluyorum, size teşekkür ediyorum, size saygı duyuyorum.”

Yeniden Büyük Türkiye’nin İnşası Yakın

“İnşallah bugün bütün Türk Dünyası’nın umudu olan, bütün ezilen milletlerin ve ümmetin umudu olan, yeniden büyük Türkiye’nin inşası için Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yardımlarıyla Cumhur İttifakı yeniden büyük Türkiye’yi oluşturacak adımları atmaya başlamıştır. Buradan, şirin Bayburt’umuzun güzel yaylası Aydıntepe Yaylası’ndan bir, beraber ve hep birlikte dünyaya ilan ediyoruz ki, yeniden büyük Türkiye’nin inşası yakın. Ve siz bu ülkeyi bölmeye çalışanlar Çanakkale’de bölemediniz, Milli Kurtuluş Savaşı’nda bölemediniz, 17-25 Aralık’ta bölemediniz 15 Temmuz’da bölemediniz. Bilin ki, biz küllerimizden doğarak, yeniden, hep birlikte, bir bütün olarak, büyük Türkiye olarak karşınıza çıkacağız. Sizin zulümlerinize son verip zalimliğinizi bitireceğiz.”

Vali Pehlivan’dan Emeği Geçenlere Teşekkür

Daha sonra selamlama konuşması yapmak üzere sahneye çıkan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, 24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’ne gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara, etkinliklerin organizasyonunu sağlayan Bayburt Belediyesi’ne ve emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Dede Korkut Hikâyeleri’ne Baktığımızda Kendimizi Görürüz

Şenliklere isminin verildiği Dede Korkut’un Türk Dünyası’nda önemli yeri olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Bu etkinlikler Türk Dünyası’nın bilge atası Dede Korkut’u ve O’nun ortaya koyduğu hikâyeleri tekrar hatırlamamızı sağlıyor. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bu etkinlikler sayesinde Dede Korkut’tan haberdar oluyorlar. Haberdar olanlar da Dede Korkut hakkında bilgilerini güncelleme fırsatı buluyor. Dede Korkut Hikâyeleri’ne baktığımızda, kendimizi, milletimizi, inançlarımızı, evrensel değerleri görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri sadece bizlerin değil bütün insanlığın üzerinde düşünmesi gereken mesajlar içeriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, paylaşmaya, zorluklarla mücadele etmeye, değerler için fedakarlık yapmaya, yardımlaşmaya, çalışmaya, üretmeye yönelik mesajlar içeriyor. Dede Korkut’un bütün dualarında, bütün hikayelerinde bunları görürüz. İşte bu yıl 24.sü yapılan kültür sanat etkinlikleri, Bayburt’ta müteveffa olan, Türk Dünyası’nın bir çok ülkesinde de sahip çıkılmakla birlikte hikayelerinde de yer verdiği gerçeğinden hareketle öncelikle Bayburt’ta sahiplenilmesi gereken Dede Korkut’un anılması ve gelecek nesillere aktarılması bağlamında büyük önem arz ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu ve benzeri etkinlikler sayesinde hem ülke sathında hem de dünya çapında Dede Korkut’un bilinirliği daha da artacaktır.” dedi.

Dede Korkut Hikayeleri, UNESCO’ya Teklif Edildi

Vali Pehlivan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Dede Korkut Hikayeleri’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne teklif edildiğini bu girişimin Dede Korkut’a ülke çapında sahip çıkıldığının göstergesi olduğunu bildirdi.

Milletimiz Tarihin Her Döneminde Gittiği Topraklara Huzuru ve Barışı Götürmüştür

Türk Milleti’nin tarihte önemli roller üstelendiğini kaydederek sözlerine devam eden Vali Pehlivan, “Milletimiz tarihin her döneminde gittiği topraklara huzuru ve barışı götürme gayreti içerisinde olmuştur. Dünya barışı açısından tarihin her aşamasında Türk Milleti’ne ihtiyaç duyulmuştur. Milletimizin duruşuna, çabasına ve gayretine bugün geçmiş dönemlerden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Milletimiz bu sağlam duruşunu kültür ve inancından aldığı güçle sergiliyor. Dede Korkut, bu derin kültür ve inanç yapısının saygıdeğer şahsiyetlerinden biridir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayram Aygün’ün sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu, Tuğçenur, Sehlan Burak, Bünyamin Oraç ve İbrahim Kurt sahne alarak söyledikleri birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar. Vatandaşlar ise hareketli parçalara halaylarla eşlik ederek eğlenceye doydular.

Serin bir hava ve büyük bir coşkunun hâkim olduğu Aydıntepe Yayla Şenlikleri’ne Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Belediye Meclis Üyeleri, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydıntepe Yaylası’nda gerçekleşen etkinliğin yanı sıra katılımcılar tarafından Aydıntepe Yayla Camisi’nin açılışı da gerçekleştirildi.