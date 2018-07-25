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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:53

Aydıntepe yeni halk eğitim merkezine kavuşuyor

Yapımına 3 ay önce başlanılan ve inşaatı devam eden yeni halk eğitim merkezi binasında Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk incelemelerde bulundu.Yapımı tamamlandıktan sonra ilçeye modern bir bina kazandıracaklarını dile getiren...

Aydıntepe yeni halk eğitim merkezine kavuşuyor
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Yapımına 3 ay önce başlanılan ve inşaatı devam eden yeni halk eğitim merkezi binasında Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlandıktan sonra ilçeye modern bir bina kazandıracaklarını dile getiren Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, “Eski halk eğitim binamızda çeşitli kurslar açıyorduk. Bu kurslara mevcut binamız yetersiz kalmaktaydı. Yeni binamız hizmete geçtiğinde hem modern görünümlü bir merkez olacak hem de açılan kurslarımızı rahat ve geniş bir mekanda gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
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