BAYBURT:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47

Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu Diriliş’te Yat gezisi gerçekleştirdi

24.Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’a gelen Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu, Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Belediyesi Diriliş Yat ve Sosyal Tesislerinde Yat gezisi yaptı.Demirözü Belediye Başkanı...

Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu Diriliş'te Yat gezisi gerçekleştirdi
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24.Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’a gelen Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu, Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Belediyesi Diriliş Yat ve Sosyal Tesislerinde Yat gezisi yaptı.

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, yaptığı açıklamada, “24.Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri kapsamında Azeri gardaşlarımızı buraya davet ederek hem buradaki yat tesislerimizi gezdirdik hem de onları kısa sürede olsa dinlendirdik. Kendilerinin buraya gelmeleri bizleri çok memnun etti. Bizler İki devlet bir Milletiz. Onlar bizim parçamızdır, gardaşlarımızdır özümüzdür" dedi.
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