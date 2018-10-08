BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:54

Baro yeniden Pekmezci dedi

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun 25.Olağan Kongresi Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye tek liste ile giren Avukat Serkan Pekmezci yeniden başkan seçildi.1974 yılında kurulan ve 61 üyesi bulunan Gümüşhane-Bayburt...

Baro yeniden Pekmezci dedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun 25.Olağan Kongresi Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye tek liste ile giren Avukat Serkan Pekmezci yeniden başkan seçildi.

1974 yılında kurulan ve 61 üyesi bulunan Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun kongresinde 34 üye oy kullandı.

33 geçerli oy alan Avukat Serkan Pekmezci yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulu Av. Arif Aslan, Av. Hakan Çeğindir, Av. Didem Dilan Gürer, Av. Burcu Altınok Dabağ, Av. Kerim Özel, Av. Muhterem Mahmut Canmemiş isimlerinden oluştu. Disiplin kurulunda Av. Ahmet Sedat Tomlalı, Av. Erol Birni, Av. Mehmet Buğra Çiçek, denetleme kurulunda ise Av. Naci Kavi, Av. İbrahim Taşdemir görev aldı. TBB delegeliklerine de Av. Mustafa Akbaş ve Av. Mustafa Daştan seçildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku