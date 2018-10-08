Baro yeniden Pekmezci dedi

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun 25.Olağan Kongresi Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye tek liste ile giren Avukat Serkan Pekmezci yeniden başkan seçildi.
1974 yılında kurulan ve 61 üyesi bulunan Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun kongresinde 34 üye oy kullandı.33 geçerli oy alan Avukat Serkan Pekmezci yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulu Av. Arif Aslan, Av. Hakan Çeğindir, Av. Didem Dilan Gürer, Av. Burcu Altınok Dabağ, Av. Kerim Özel, Av. Muhterem Mahmut Canmemiş isimlerinden oluştu. Disiplin kurulunda Av. Ahmet Sedat Tomlalı, Av. Erol Birni, Av. Mehmet Buğra Çiçek, denetleme kurulunda ise Av. Naci Kavi, Av. İbrahim Taşdemir görev aldı. TBB delegeliklerine de Av. Mustafa Akbaş ve Av. Mustafa Daştan seçildi.