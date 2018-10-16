BAYBURT:
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16 Ekim 2018 Salı 10:40

Başkan Memiş çalışma alanlarını inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları ile Kapalı Halk Pazarı projesini inceledi.İncelemelerine pazar esnafını rahata kavuşturacak olan Kapalı Halk Pazarından başlayan Başkan Memiş burada devam...

Başkan Memiş çalışma alanlarını inceledi
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları ile Kapalı Halk Pazarı projesini inceledi.

İncelemelerine pazar esnafını rahata kavuşturacak olan Kapalı Halk Pazarından başlayan Başkan Memiş burada devam eden prefabrik kolon montajı ve istinat duvarı çalışmalarını bir süre yerinde takip etti.

Daha sonra hastane bölgesine geçen Memiş, bu bölgedeki yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde müşahede ederek personele kolaylıklar diledi. Tamamlandığında şehre ayrı bir vizyon kazandıracak olan 800 metre uzunluğunda ki her biri 8’er metre genişliğinde bölünmüş yol, orta refüj ve beraberinde yapılan kaldırımlar hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

İncelemelerine Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak’ta yapılan 400 metre uzunluğunda ki parke yol ve kaldırım çalışmalarıyla devam eden Belediye Başkanı Mete Memiş parke yol ve kaldırımın yanı sıra ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının da yapılacağı alan hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve Fen İşleri Müdürü Burak Görgülü’den bilgi alarak buradan ayrıldı.
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