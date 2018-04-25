Başkan Yumak, “Partimize Milletvekilliği adaylığı başvuruları başladı”

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, “Partimize Milletvekilliği adaylığı başvuruları başladı” dedi.Başkan Yumak, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili...

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, “Partimize Milletvekilliği adaylığı başvuruları başladı” dedi.

Başkan Yumak, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Partimizden Milletvekili Adayı olmak isteyen vatandaşlarımız için başvurular 24 Nisan 2018 tarihi itibari ile başlamış olup, milletvekilliği adaylık başvuruları 29 Nisan 2018 tarihlerine kadar İl Başkanlığımıza yapılacaktır.

Başvurular, İl başkanlığımızdan alınacak basılı formların veya partimizin www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle İl Başkanlığımıza bizzat yapılacaktır.

Milletvekilliği Adaylığı için detaylı bilgi AK Parti İl Başkanlığımızdan alınabilir.” Dedi.