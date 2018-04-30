BAYBURT:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:11

Bayburt Belediye Başkanı Memiş’ten Berat kandili mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten Berat kandili mesajı
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Aziz milletimizin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Berat Kandili de böylesi gecelerden biridir. Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah’a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Bu vesile ile değerli hemşehrilerimin Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederim.”
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