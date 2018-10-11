Bayburt Belediyesi tempoyu düşürmüyor

Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.Gerçekleştirdikleri yol ve kaldırım yapım çalışmaları ile şehir merkezinde takdir toplayan işlere imza atan Bayburt Belediyesi bu çalışmaları...

Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.

Gerçekleştirdikleri yol ve kaldırım yapım çalışmaları ile şehir merkezinde takdir toplayan işlere imza atan Bayburt Belediyesi bu çalışmaları şehir merkeziyle sınırlı tutmuyor. Şingah Mahallesi’nde bulunan yeni yerleşim alanlarında yeni yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da kaldırım yapımına devam ediyor. Ekipler ayrıca mahallelerde de asfalt uygulamalarını ara vermeden sürdürüyor.

Genel temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirli bir program dâhilinde mahallelerde ve okul bahçelerinde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Yaptıkları çalışmalarla Bayburt’ta ki çocuk parkı sayısını 4 yılda 35 ten 75’e çıkaran ve çocuk oyun parkı olmayan mahalle ile sokak bırakmayan Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bu parkları ağaçlandırmaya devam ediyor. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında yüzlerce ağacı toprakla buluşturacak olan ekipler parklarda batı ladini ve mavi ladin ağaçlarını kullanıyor. Çalışmalar tamamlandığında çocuklar yeşille iç içe alanlarda oyun oynamanın keyfini çıkaracak.