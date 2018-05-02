BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:06

Bayburt Belediyesi’nden bahar mesaisi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi şehrin birden fazla noktasında yoğun mesaisine devam ediyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü...

Bayburt Belediyesi'nden bahar mesaisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi şehrin birden fazla noktasında yoğun mesaisine devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir program dâhilinde mahallelerde ve okul bahçelerinde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar, şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda çiçeklendirme faaliyetlerine hızla devam ediyor. Bayburt’taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan ekipler, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 80 bin adet çiçeği toprakla buluşturan ekipler sezon içinde 150 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturacak.

Yeni sezon asfalt çalışmaları çerçevesinde mahallelerde de mesailerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da Zahit Mahallesi Ay Yıldız Caddesinde yaya güvenliği için hızlı araç geçişini önlemek adına hız tümseği çalışması gerçekleştiriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku