Bayburt Belediyesi’nden bahar mesaisi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi şehrin birden fazla noktasında yoğun mesaisine devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir program dâhilinde mahallelerde ve okul bahçelerinde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar, şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda çiçeklendirme faaliyetlerine hızla devam ediyor. Bayburt’taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan ekipler, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 80 bin adet çiçeği toprakla buluşturan ekipler sezon içinde 150 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturacak.

Yeni sezon asfalt çalışmaları çerçevesinde mahallelerde de mesailerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da Zahit Mahallesi Ay Yıldız Caddesinde yaya güvenliği için hızlı araç geçişini önlemek adına hız tümseği çalışması gerçekleştiriyor.