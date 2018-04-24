BAYBURT:
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24 Nisan 2018 Salı 12:51

‘Bayburt Çocuk Üniversitesi’nden muhteşem gösteri

Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bayburt Çocuk Üniversitesi’nin dönem öğrencileri, hünerlerini sergiledi.Çocuk Üniversitesi’nin Bahar Dönemi öğrencileri, yoğun geçen...

‘Bayburt Çocuk Üniversitesi'nden muhteşem gösteri
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Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bayburt Çocuk Üniversitesi’nin dönem öğrencileri, hünerlerini sergiledi.

Çocuk Üniversitesi’nin Bahar Dönemi öğrencileri, yoğun geçen bir eğitim sürecinin ardından öğrendikleri bilgileri, izleyicilerin ilgisine sundu. Öğrencilerin ustalıkla sergilediği sanat performansları, izleyicilerden büyük alkış aldı. Bayburt’a özgü sanatsal motiflerin ve ezgilerin zenginleştirdiği program boyunca, öğrenciler ve ailelerinin keyifli anlar geçirdikleri gözlendi. Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen Programda öğrencilerin sanat gösterileri ile birlikte, günün anlam ve önemini içeren konuşmalara yer verildi. Programdaki konuşmalarda, elim trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz ilim şehid Esma Adıgüzel de anıldı.

Program sonunda Çocuk Üniversitesi öğrencilerine Katılım Belgeleri, protokol temsilcileri tarafından takdim edilirken, eğitimciler Murat Mecit Akyüz ve Hanefi Sansu’ya ise teşekkür belgesi verildi.

Programa, Vali Vekili Mutlu Almalı, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan’ın yanı sıra idari amirler, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.
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