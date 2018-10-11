Bayburt Gençlik Merkezi’nden öğrencilere destek

Bayburt Gençlik Merkezi Bayburt Üniversitesinde okuyan öğrencilere yardımcı olabilmek için kullanılacak durumda olan ikinci el eşya toplama kampanyası başlattı.

Bayburt Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya hesabından, üniversite eğitimi için ilimize gelen öğrencilere Bayburt halkı olarak misafirperverliğimizi göstermek ve yardımcı olabilmek amacıyla kullanılacak durumda olan eski eşyalarınızı onlara ulaştırmak için Bayburt gençlik merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Bayburt Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere yönelik toplanacak eşyalar içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kanepe, oturma grubu, ocak ve kullanılacak durumda olan hür türlü eşya Bayburt gençlik merkezi tarafından toplanarak ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere toplanmaktadır."