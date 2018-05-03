Bayburt Üniversitesi 10. yılını kutluyor

Bayburt’un kültürel ve geleneksel değerlerini çağdaş bilimle harmanlayan Bayburt Üniversitesi, 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. “10. Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası” adı altında düzenlenecek olan etkinlikler,...

Bayburt’un kültürel ve geleneksel değerlerini çağdaş bilimle harmanlayan Bayburt Üniversitesi, 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. “10. Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası” adı altında düzenlenecek olan etkinlikler, ISABMER Sempozyumu ile başlayacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin organize ettiği ISABMER (Uluslarası Uygulamalı Yönetim, İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu), ulusal ve uluslarası üniversitelerden 200’ün üzerinde akademisyeni Bayburt’ta buluşturacak. Saygın akademisyenlerin sunum yapacağı Sempozyum, 3-5 Mayıs tarihlerinde dinleyici katılımına açık yapılacak.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Yerleşkesi ve Baberti Külliyesi’inde eşsiz etkinliklere ev sahipliği yapacak olan 10. Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın programı yayınlandı. Vatandaşların katılımına açık olan ve her gününün dolu dolu geçmesi planlanan 10. Yıl Haftası programında sergiler, konferanslar, yarışmalar, Sanat gösterileri, kutlamalar ve çeşitli öğrenci programları yer alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok’un Kitap Sanatları Sergisi, Türk Kızılay’ı Öğrenci Topluluğu’nun Kan Bağışı Programı, Bayburt Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, Bilek Güreşi Final Müsabakaları ve Ödül Töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun Tiyatro Gösterisi ve 3. Uluslararası Öğrenci Festivali’ne sahne olacak.

Haftanın ikinci gününde; Satranç Final Müsabakaları ve Ödül Töreni, Bayburt Üniversitesi’nin 10 Yıllık Tarihi Fotoğraf Sergisi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri, Öğrenci Bilim Ödülleri ve İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Müziği Korosu Konseri düzenlenecek.

Hafta’nın üçüncü gününde; Rabia Aslan’ın Tezhip ve Minyatür Sergisi, TEMA Öğrenci Topluluğu’nun Bayburt Üniversitesi Geleceğe Pedal Çeviriyor etkinliği, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müzik Korosu’nun Konseri, Basketbol Final Müsabakası ve Ödül Töreni ve TEMA Öğrenci Müzik Topluluğu’nun Yöremizden Türküler Konseri düzenlenecek.

Haftanın dördüncü gününde Öğr. Gör. İmran Uzun’un “Bir Gözüm Hep Dışarıdaydı” Fotoğraf Sergisi, Bayburt Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, Bayburt Üniversitesi Müzik Grubu Konseri, Masa Tenisi Final Müsabakaları ve Ödül Töreni, TÜSF Müsabakalarında Derece Alan Takım ve Öğrencilerin Ödül Töreni ve Çocuk Üniversitesi Öğrenci Korosu Konseri yer alacak.

10. Yıl Haftası, beşinci son gün düzenlenecek olan; 35. Mühendislik Fakültesi Dekanları Konsey Toplantısı, 3. Geleneksel Dedekorkut Bilim,Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Töreni, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun Konferansı, Futbol Final Müsabakası ve Ödül Töreni ve Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nden Serkan Aydın ile Buğrahan Denizoğlu’nun Konseri ile sonlanacak.