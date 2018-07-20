Bayburt yemekleri yoğun ilgi gördü

24.Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri’nin ikinci gününde yöresel yemekler ve el sanatlarının sergisi Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde açıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’nin yanı sıra ilin diğer kurum amirleri sivil toplum örgütleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El sanatları açılışının gerçekleştirilmesinin ardından lor dolması yalancı dolma su böreği tatlı çorba gibi Bayburt’un yöresel yemeklerinin yer aldığı kafeterya bölümüne geçildi. Şölenler kapsamında davet edilen katılımcıların Bayburt un yöresel yemeklerine yoğun ilgi göstermeleri dikkat çekti.

Bayburt mutfağı gerçekten zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bu tür etkinliklerin sık sık tekrarlanmalı ve daha çok kişiye Bayburt yemeklerinin lezzeti tarttırılmalı ve Bayburt yemeklerinin tanıtılması gerektiğini ifade etti.