BAYBURT:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:20

Bayburtlu eldivenler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Bayburt’un ev sahipliği yapacağı Temmuz ayındaki Alt Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.Hazırlıklar çerçevesinde 28 Nisan 2018’de Trabzon ‘da yapılan,...

Bayburtlu eldivenler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor
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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Bayburt’un ev sahipliği yapacağı Temmuz ayındaki Alt Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hazırlıklar çerçevesinde 28 Nisan 2018’de Trabzon ‘da yapılan, Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt ‘un yer aldığı hazırlık müsabakalarında oldukça iyi maçlar çıkaran Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bu Türkiye Şampiyonasında da madalyalara talip olduğunu gösterdi.

Turnuva dönüşü açıklamalarda bulunan antrenör Bekir Paşaoğlu, “Hazırlıklarımızı belediye başkanımızın destekleriyle çok iyi bir şekilde yapıyoruz. İnşallah ilimizi ve belediyemizi aldığımız ve alacağımız başarılı sonuçlarla daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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