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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:51

Bayburtlu İş adamı Koral Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

İşadamı Alaattin Koral, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.Doğal Taş Sektöründe faaliyet gösteren Koral Madencilik’in sahibi Bayburtlu iş adamı Alaattin Koral Vali Ali Hamza Pehlivan’ı...

Bayburtlu İş adamı Koral Vali Pehlivan'ı ziyaret etti
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İşadamı Alaattin Koral, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Doğal Taş Sektöründe faaliyet gösteren Koral Madencilik’in sahibi Bayburtlu iş adamı Alaattin Koral Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti. Vali Pehlivan makamında görüştüğü Koral ile ilimizdeki doğal taş sektörü ile Koral Madenciliğin yaptığı yatırımlar hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, ziyareti dolayısıyla Koral’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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