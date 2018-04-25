BAYBURT:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:09

Bayburt’ta 80 bin adet menekşe ve lale soğanı toprakla buluştu

Kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte çalışma temposunu her geçen gün artıran Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki...

Bayburt'ta 80 bin adet menekşe ve lale soğanı toprakla buluştu
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Kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte çalışma temposunu her geçen gün artıran Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi. Ekipler şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun olan çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyor.

Bayburt’taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 80 bin adet çiçeği toprakla buluşturan ekipler sezon içinde 150 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturacak.

Çalışmalar tamamlandığında park ve bahçeler ile orta refüjler renk cümbüşüne sahne olacak.
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