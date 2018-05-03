BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:16

Bayburt’ta AK Parti’den 10 aday adayı

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Bayburt'ta AK Parti'den 10 aday adayı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

24 Nisan 2018 tarihinde başlayan milletvekilliği adaylık başvurularının 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.00 itibari ile sona erdiğini kaydeden AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, “Partimize toplam 10 milletvekilliği adaylığı başvurusu yapılmıştır” dedi.

Yumak, Milletvekilli aday adaylarını alfabetik sıraya göre şöyle açıkladı:

1- Cengiz Karakaşoğlu, 2- Coşkun Yıldırım, 3- Erol Koral, 4- Fetani Battal, 5- Hakan Kobal, 6- Kenan Yavuz, 7- Mustafa Akbaş, 8- Nurettin Memiş, 9- Şahap Kavcıoğlu,10- Temel Peker.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku