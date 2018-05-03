Bayburt’ta AK Parti’den 10 aday adayı

Yumak, Milletvekilli aday adaylarını alfabetik sıraya göre şöyle açıkladı:

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.