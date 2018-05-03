Bayburt’ta AK Parti’den 10 aday adayı

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
24 Nisan 2018 tarihinde başlayan milletvekilliği adaylık başvurularının 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.00 itibari ile sona erdiğini kaydeden AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, “Partimize toplam 10 milletvekilliği adaylığı başvurusu yapılmıştır” dedi.
Yumak, Milletvekilli aday adaylarını alfabetik sıraya göre şöyle açıkladı:1- Cengiz Karakaşoğlu, 2- Coşkun Yıldırım, 3- Erol Koral, 4- Fetani Battal, 5- Hakan Kobal, 6- Kenan Yavuz, 7- Mustafa Akbaş, 8- Nurettin Memiş, 9- Şahap Kavcıoğlu,10- Temel Peker.