BAYBURT:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:32

Bayburt’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile Bayburt Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor etkinlikleri başladı.Bayburt...

Bayburt'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile Bayburt Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor etkinlikleri başladı.

Bayburt Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalara Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Spor Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, BGSİM antrenörleri ve sporcular katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Amatör Spor Haftası’nın amacının çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek olduğunu kaydeden Köse, “Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde 31 faal spor kulübünde toplam 7953 lisanslı ve 1339 faal sporcu bulunmaktadır. Toplam 37 spor kulübümüze 120 bin TL’lik spor malzemesi ve 85 bin TL.lik nakdi yardımı yapılmış olup; bu yılda yardımlarımız devam etmektedir.” dedi.
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