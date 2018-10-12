Bayburt’ta ‘İş Güvenliği Eğitim Semineri’ verildi

Bayburt Üniversitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde, kurul üyelerine yönetmelik ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, ilkyardım, yangın, ikmal gibi kurullarda görevli akademik ve idari personele değişen yönetmelikten sonra gelen yeni uygulamalar ve kurul esasları anlatıldı. Kurulların görevini ve işleyiş biçimlerini gösteren sunumu kurul üyeleri ile paylaşan uzman personel, önemli maddelerin detaylarını gösterdi. Kurul üyeleri seminer sonunda 10 soruluk bir test sınavına tabi tutuldu. Üst kurul yetkilileri, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öncü bir üniversite olmak istediklerini belirterek, ‘huzurlu üniversite’ sloganına ‘güveni’ de eklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.