Bayburt’ta işletmelere ‘Örnek Esnaf’ belgesi verildi

Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi kapsamında iki işletmeye daha “Örnek Esnaf” belgeleri verildi.

Bayburt Valiliği himayesinde hizmet sektöründe kalite standartlarının yükseltilip müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak başlatılan “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri” projesi kapsamında Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi ve Sebat Dürüm adlı işletmelere sertifikaları verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili proje paydaşlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu “Örnek Esnaf” ve “Gıda Güvenliği” sertifikasına sahip işletme sayısı Divan Sofrası, Baycanbaba, Yemen Kahvesi ve Simitçi Dünyası adlı işletmelerle birlikte altıya yükseldi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi ile özellikle gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin standartlarını daha iyi noktalara taşımalarını ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını hakim kılmayı hedefleyerek yola çıktıklarını ifade etti. Paydaş kurumların katkılarıyla 40 maddelik kriter belirlediklerini dile getiren Vali Pehlivan, bugüne kadar bahse konu kriterleri sağlayan dört işletmeye Örnek Esnaf ve Gıda Güvenliği sertifikalarını verdiklerini bildirdi.

Vali Pehlivan, gıda sektöründeki işletmelerin sağlıklı ve güvenilir olarak sertifikalandırılmalarının önemine değinerek, “Malumunuz gıdalar ve dolayısıyla beslenme hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Bütün canlıların yaşamını devam ettirebilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları var. Beslenmemizi sağlayan gıdaların mümkün olduğunca sağlıklı, hijyenik ve organik olarak yetiştirilmesi ve tüketilmesi başta insan sağlığı olmak üzere bütün canlılar açısından son derece önemli. Böyle bir günde işletmelerimize Gıda Güvenliği sertifikası vermekten mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bütün işletmelerimize örnek olur” dedi.

Döviz kurundaki dalgalanma bahane edilerek gıda fiyatlarında spekülasyon yapıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan, “Gıda fiyatlarında yersiz bir takım artışlar yapıldığı bir ortamda standartlarımız arasına uygun fiyatı da eklemeliyiz. İnanıyorum ki; Bayburt ilimizdeki hiçbir esnafımız fiyatlarını gereksiz yere artırmayacaktır. Bu konuda denetimler yapılıyor. Bütün illerde olduğu gibi Bayburt ilimizde de bu konuyla ilgili Valilik Emri de yayınladık. Ticaret İl Müdürlüğü’müz bünyesinde ilgili komisyonumuz denetim çalışmalarına devam ediyor. Zabıtalarımız yine aynı şekilde denetimlerini sürdürüyor. Buradan bir kez daha hatırlatalım; bu süreçleri herkesin katkısıyla atlatacağız. Stokçuluğa, haksız fiyat artışlarına mahal vermeden ekonomik istikrara inşallah Bayburt ilimizde de hep birlikte katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan “Örnek Esnaf” ve “Gıda Güveliği” sertifikalarına sahip işletmelerin giderek arttığına işaret ederek, “Bu tür işletmelerimizin sayısı giderek arttığında inşallah Bayburt ilimizin hem alt yapıda hem de üst yapıda kat etmiş olduğu mesafeleri esnafımız da ortak olacaktır. Zaten bu projenin ana teması ‘Şehrime Değer Katmak İçin Ben de Varım.’ anlayışıydı. Bugün bu işletmemizin yaptığı gibi beklentimiz gelecekte diğer işletmelerimizin Bayburt’umuza değer katmak için el birliğiyle sürece ortak olmalarıdır. Bu vesileyle sertifika almaya hak kazanan işletmelerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Tören Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi işletme sahibi Bünyamin Topçuoğlu ile Sebat Dürüm işletme sahibi Abdurrahim Arslantaş’a sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.