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16 Ekim 2018 Salı 17:29

Bayburt’ta ‘Sıfır Açlık’ konferansı

Bayburt Üniversitesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle ‘Sıfır Açlık’ temalı konferans düzenledi.Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2018 yılının...

Bayburt'ta ‘Sıfır Açlık' konferansı
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Bayburt Üniversitesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle ‘Sıfır Açlık’ temalı konferans düzenledi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2018 yılının genel teması ve ilgi alanı olarak belirlediği ‘Sıfır Açlık’ konusuna odaklanıldı. Küresel nüfus artışı, yetersiz tarım politikaları ve birikim rejiminin gelir adaletsizliği gibi kavramlara bağlı olarak dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın açlık çekmesi sorunu, konferanstaki durum tanımları ve çözüm önerileriyle masaya yatırıldı.

Konferansta sunum yapan Prof. Dr. Vecihi Aksakal, tarımsal üretim ve istihdamdaki düşüşün doğrudan verimsizlik olarak belirdiğini ve israfı önlemenin açlıkla mücadelede önemli bir etken olduğunu söyledi. İsrafın ekonomik boyutunu da paylaşan Aksakal, mevcut rakamların açlık sorununu çözmek için yeterli olduğuna dikkat çekti.

Konferansta Coğrafi İşaretler konulu sunumunu paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Ayla Arslaner ise, bu konuda bir bilinç eksikliği olduğunu ve kısa süre içerisinde gereken farkındalığın yaratılması gerektiğini dile getirdi. Coğrafi İşaretlerin bölgesel ve ulusal kalkınmanın en önemli itkilerinden birini oluşturduğunu söyleyen Arslaner, açlıkla mücadelede konuya ağırlık vermenin önemine işaret etti.

Açlık ve yetersiz beslenme sorununa küresel ısınma perspektifinden yaklaşan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci, 19. yüzyıldan beri artan yaklaşık 1 derecelik hava sıcaklığının, toprak rejimi ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Cebeci, üretimi olumsuz etkileyen küresel iklim değişiminin etkilerini azaltmak için israf, tasarruf, çevre bilinci ve sürdürülebilir kullanım önlemlerine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Karabulut Uzunçakmak ise, gıda türevli kanser oluşum süreçleri ve sağlıklı beslenme konulu bir sunum yaptı. Sunumunda gıda türlerine bağlı riskler ve risk azaltma yöntemlerini paylaşan Uzunçakmak, açlığın yanı sıra dengesiz ve sağlıksız beslenmenin de önemli bir risk olduğunu söyledi.
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