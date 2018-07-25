Bayburt’ta vişne hasadı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle meyve bahçesi kuran çiftçiyi ziyaret ederek Bayburt’ta vişne hasadını başlattı.

Merkez’e bağlı Gez Köyü’nde 90 dönüm arazisi üzerine diktiği vişne ve kiraz ağaçlarıyla meyve üretimine başlayan Ahmet Temizsoy’u ziyaret eden Vali Pehlivan bahçelerin sahibi Temizsoy ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut’dan bilgiler aldı.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün destekleriyle oluşturulan meyve bahçesinin çiftçilere örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Bayburt ilimizde diğer birçok alanda olduğu gibi Tarım ve Ormancılık alanında da pek çok yatırım hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar hem ilimizin coğrafi yapısı hem de iklim özellikleri dikkate alınarak yapılıyor. Bu bağlamda son yıllarda özellikle alt yapı çalışmalarında önemli mesafeler kat edildi. Köylerimizde ve özellikle sulanabilir nitelikteki arazilere sulama suyu temin etmek üzere çalışmalar yapılıyor. Sulama imkanları bu yatırımlar sayesinde her geçen gün artıyor. İl Özel İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ve özellikle Devlet Su İşleri (DSİ) vasıtasıyla ilimizde pek çok gölet ve sulama kanalı hizmete alınıyor. Bir yandan sulama imkanları artarken bir yandan da bugün burada olduğu gibi örnek bahçelerin kurulması, bu alanda arzu edilen sonuçlara ulaşma konusunda büyük önem arz ediyor. Bir yandan alt yapımızı geliştirirken diğer yandan çiftçilerimizi teşvik etmek suretiyle somut yatırımlar ortaya koymalıyız ki; Bayburt meyvecilik alanında da ‘Ben de varım’ diyebilsin.’ Bugün de burada bunun somut bir örneğini görüyoruz.” diye konuştu.

Devletimiz tarafından tarım ve hayvancılığa önemli destekler verildiğini bildiren Vali Pehlivan, “Başta Tarım ve Orman Bakanlığı’mız ile proje destekleri veren diğer bakanlıklarımızın sağlamış olduğu kaynaklar nispetinde bunları çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Son 3 yılda çiftçilerimize 50 bin meyve fidanı dağıtarak 750 dekar alanda meyve bahçesi kurulması için destek sağlamışız. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Gez Köyü’müzde 10 bin 750 meyve fidanı, bin 230 sebze fidesi, 2 ton yem bitkisi tohumu, 6 kişiye süt sağım makinesi, 2 kişiye 34 adet suluk, 2 adet gölgelik, 10 adet suluk ve 3 kişiye damla sulama sistemi sağlamışız. İyi ki bu destekleri vermişiz. İyi ki Ahmet Bey gibi çiftçilerimiz bu destekleri değerlendirmiş ve böylesine örnek bahçeler ortaya çıkmış.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan geleneksel tarım faaliyetlerinin turizm gibi farklı alanlara da yansımalarının olduğunu, insanların ürünleri kaynağında toplanmak gibi isteklerinin giderek artar hale geldiğini söyledi. Bu ve benzeri projelerin Bayburt’un turizmine katkı sağlamasını da ümit ettiklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Katkı sağlayan herkese ilimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli hasatlar temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Vali Pehlivan’a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Emekli Astsubay Ahmet Temizsoy ise asıl amacının hizmet olduğunu ifade etti. Temizsoy, “Bayburt’ta bu sektörü geliştirmek ve teşvik etmek istiyoruz. Kaliteyi daha da artırmak ve geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçilerimize örnek olması düşüncesiyle bu çalışmalarımızı genişletme düşüncesindeyiz. İlgi ve desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve Onun şahsında devletimizin ilgili bütün kişi ve kurumlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve Gez Köyü’nden vatandaşlar eşlik etti.