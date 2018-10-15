Bayburt’ta yeni bir ‘Organik Arıcılık Projesi’ müjdesi

Bayburt’un doğal kaynaklarının üretime kazandırılarak, güvenilir ve sağlıklı bal ve diğer arı ürünleri temini için öncülük etmek üzere yürütülecek olan Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’nin başlatıldığını açıklayan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yapmış olduğu açıklama ile proje hakkında bilgiler verdi.

Bayburt’un doğal kaynaklarının üretime kazandırılarak, güvenilir ve sağlıklı bal ve diğer arı ürünleri temini için öncülük etmek üzere yürütülecek olan Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’nin başlatıldığını açıklayan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yapmış olduğu açıklama ile proje hakkında bilgiler verdi.

“DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018- 2020 yılları arasında uygulanacak olan toplam 900 bin TL bütçeli Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’nin onaylanması üzerine hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan şunları söyledi:

“Proje, Bayburt’ta bulunan ve özellikle vadilerde yerleşik, arıcılık yapılan köylerde yürütülecek olup, Bayburt arıcılığına çok ciddi katkı sağlayacaktır. İlimiz, coğrafi konum itibariyle organik bal üretimi anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu ve benzeri projelerle, arıcılık faaliyetleri açısından üstün özellikler barındıran ilimizin, sektörde ve bal üretiminde hak ettiği noktalara ulaşmasını amaçlıyoruz. Bayburt’ta arıcılıkla ilgili yürütülen proje ve çalışmalarla, özellikle son 5 yılda kovan sayısında ciddi artış yaşandığını görüyoruz. İlimizdeki kovan sayısının 20 binlerden 70 binlere çıkmış olduğunu görüyoruz. Türkiye’de arıcılığa yönelik uygulanan projelerin, Bayburt’ta da doğru şekilde değerlendirilmesiyle bal üretimine önemli katkılar sağlanmıştır. Rekoltemiz bin tonun üzerine çıkmış olup, gezginci arıcılarımızın ürettiği miktarda da ilave edildiğinde yıllık 2 bin tonun üzerinde bal üretimimiz söz konusudur. Üretimin önemli bir ayağı olan eğitim faaliyetlerine de önem verilmekte olup, bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz uzmanlarınca 2 bin arıcıya eğitim verilmiştir. Bu eğitim faaliyetlerine diğer sektörlere nazaran, kadın çiftçilerimizin yoğun katılım göstermesi memnuniyet verici bir durumdur. Gerek gıda güvenliği gerekse üretim kalitesi bakımında balın sağlıklı ve organik şartlarda üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Bayburt’un coğrafi konumu nedeniyle her vadisinin farklı özelliklerde flora yapısına sahip bir il olması, bal üretiminde kalite olarak kendisini göstermektedir. Amacımız, değerli bir arıcılık kültürüne sahip olan ilimizin, rakım ve flora yapısı çeşitliliğiyle sahip olduğu üstünlüğü kullanarak, arıcılık sektöründe hak ettiği noktalara ulaşmasını sağlamaktır. Çiftçilerimizin yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmesine yönelik tarım ve hayvancılığın tüm alt sektörlerinde proje çalışmalarımız devam etmekte olup, emektar çiftçilerimizin daha müreffeh bir yaşama ve yüksek gelire sahip olması en büyük hedefimizdir. Uygulamaya konulan bu yeni proje ile Bayburt’un 9 değişik vadisinde toplam 80 arıcılık işletmesini organik üretime dönüştürerek Bayburt’un arıcılık alanında markalaşma sürecine dâhil edeceğiz. Bu yeni projemizin arıcılarımıza ve Bayburt’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”