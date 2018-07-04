BAYBURT:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:45

Bayburt’un kültür ve turizm yatırımları değerlendirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt kültür ve turizme yönelik yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayburt Kalesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.İncelemeler...

Bayburt'un kültür ve turizm yatırımları değerlendirildi
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Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt kültür ve turizme yönelik yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayburt Kalesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

İncelemeler kapsamında Bayburt Kalesi’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışma alanlarını gezen Vali Pehlivan ile Genel Müdür Kurt, kale eteklerine yapılacak Müze, Kavalılar Konağı, Yeraltı Şehri, Cimağıl Mağarası, Konak restorasyonları ile ilgili olarak yürütülmekte olan çalışmalar ve ileriye yönelik atılması gereken adımlar konusunda bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan ile Kurt alandaki incelemelerinin ardından sur içi kısımlarda devam eden çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkilileri ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Vali Pehlivan ile Kurt Müze projesinin bir an önce tamamlanıp yapım çalışmalarına başlanılması hususunda mutabık kaldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’a incelemeleri sırasında Genel Müdür Yardımcısı ve Uygulamalar Daire Başkanı Yakup Harmanda, Kamulaştırma Şube Müdürü Hatice Şan, Rölöve ve Anıtlar Erzurum Bölge Müdürü Suat Bakır, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, Bayburt Müze Müdür Vekili Adem Bedir ile diğer ilgililer eşlik etti.
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