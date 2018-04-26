Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yıldönümünde vefa yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. Yıldönümü dolayısıyla “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” düzenlendi.

Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde Ulu Camii önünden yürüyüşe başlayan kalabalık grup Cumhuriyet Caddesi’ni takip ederek İmaret Tepe Şehitliği’ne kadar geldi. Burada Çanakkale Savaşı’nın kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alayı başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vefa yürüyüşüne katılan Vali Ali Hamza Pehlivan Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen yürüyüşün tüm yurt çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve etkinliğe katılanlara teşekkür ettiğini söyledi. Türk Milleti’nin tarihinin şanlı sayfalarla dolu olduğunu dile getiren Vali Pehlivan Çanakkale Zaferi’nin de bir milletin var olma mücadelesini anlatan bir destan olduğunu kaydetti.

“Çanakkale bir beka mücadelesi, bir istiklal ve istikbal mücadelesidir.” şeklinde konuşan Vali Pehlivan, “Bu destan içerisinde tamamı şehit olan 57. Alay’ın çok müstesna bir yeri var. Ecdadımızın kıymetli evlatlarından müteşekkil bir alay. Bizler onların hatıralarını yâd etmek ve o günleri hatırlamak üzere bu ve benzeri etkinlikleri yapıyoruz. Onlara olan vefa borcumuzu nasıl öderiz diye düşündüğümüzde görev ve sorumluluklarımız aklımıza gelmeli. Hangi mevkide, hangi kademede olursak olalım ülkemizin, toplumumuzun bir ferdi olarak üzerimize düşen vazifeleri ülkemizin güçlü geleceği, devletimiz ve milletimiz için en iyi şekilde yaparsak şehitlerimizin ruhları da şad olacaktır. Ne kadar çok çabalar ne kadar çok emek verirsek onların can vererek ayakta tuttuğu bu vatanı, bu milleti bizler de ter akıtarak yeri geldiğinde canımızı vererek; ellerimizde taşıdığımız bayraklarımızı bu inançla ilelebet dalgalandıracağız inşallah. Hep birlikte bu inanç ve kararlılıktayız” dedi.

Vali Pehlivan bir asır önce Çanakkale’de yaşananların farklı şekillerde yine karşımıza çıktığına vurgu yaparak, “Zeytin Dalı Harekatı’nda, Fırat Kalkanı’nda mücadele veren güvenlik güçlerimizi de bu vesileyle yad ediyorum. Bu mücadelemiz bugün de devam ediyor ve şehitler veriyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Aynı şekilde gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu destanları hiçbir zaman unutmayacağız. Değerli kardeşlerim bugün vesilesiyle tarihimize bir kez daha dönüp bakalım. Neler yaşandığını hatırlayalım. Tarihimizi okuyalım, idrak edelim. Bu konudaki kitaplar baş ucu kitaplarımız olsun. Şehitlerimize ve onların emaneti olan vatanımıza vefa borcunun her zaman omuzlarımızda olduğunu unutmadan çok çalışalım, gayret gösterelim ve memleketimize elimizden gelen hizmetin en iyisini sunalım” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Çankaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, Ticaret İl Müdür Vekili Erkan Zengin, Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, PTT Başmüdürü Mehmet Karabaş, öğretmenler, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile imam hatip lisesi öğrencileri katıldı.