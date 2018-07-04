Çiftçilere makine ve ekipman destekleri devam ediyor

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında çiftçilere hibe niteliğinde makine ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde düzenlenen dağıtım töreninde tarım ve hayvancılık sektöründe özellikle son yıllarda giderek artan orandaki yatırımların son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan bu yatırımların sadece belirli kurumlar tarafından hayata geçirilmediğini ifade ederek, “Bu yatırımlar İlgili Bakanlıklarımızın destekleriyle İlimizde bütün kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Başta Maliye Bakanımız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlarımız. Memnuniyetle görüyoruz ki el ele vermiş, taşın altına elini hep birlikte koyarak bu tarım ve hayvancılık sektörünün ayağa kalkması için güç birliği yapmış durumdalar. Bu katkıyı sunan başta Bakanlarımız olmak üzere bütün kurumlarımıza, idareci ve personellerine teşekkür ediyorum. Bütün bu gayretler siz saygıdeğer çiftçilerimiz için. Madem ki Bayburt’ta böyle bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var, çiftçilerimiz tarafından ortaya konulan emeğinin karşılığını alması, yapılan üretimin hak ettiği değeri bulması için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayburt’ta uygulanan bazı projelerin Türkiye’ye de örnek olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Tarım Yerleşkesi, Havza Projeleri, Mera Islah Projeleri, Toplulaştırma Projeleri, Meyve Bahçeleri, Hayvancılık Destekleri, Makine Ekipman Destekleri, Ahır Projeleri, Organik Bsk ve Fasulye üretim projeleri gibi pek çok projenin büyük bir kısmı teşvik projeleri ve büyük bir çoğunluğu da yüzde yüz hibe şeklinde uygulanıyor. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugün dağıtacağımız ekipman ve sağlayacağımız desteklerde bunun bir örneğini teşkil ediyor. Tüm bu teşvik ve desteklerin en büyük karşılığı, çiftçilerimiz tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi ve sağlanacak gelir ile sosyo-ekonomik standartların yükselmesidir” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan projenin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle sağlanan 250 Milyon TL’lik kaynakla sağlandığını ve Bayburt, Erzurum, Artvin illerini kapsadığını bildirdi.

Vali Pehlivan, Bayburt’un Masat ve Taht havzalarında bulunan 17 köyün projeden yararlandırıldığına işaret ederek, “2002’den 2017 yılları arasında Bahse konu havzalarımızda bulunan 165 çiftçimize süt sağım makinesi hibe edilmiş. Yine 851 çiftçimize 75 bin 350 kilogram yem bitkisi tohumu, 103 çiftçimize 17 bin 180 adet meyve fidesi, 17 köyümüze 23 bin 304 adet fide verilmiş olup, 17 köyümüze 27 gölgelik, 534 suluk ve 70 dekar demonstrasyon bahçesi yapılmıştır. 2018 yılı için bugün yaptığımız etkinlik vesilesiyle 80 çiftçimize daha süt sağım makinesi, 80 çiftçimize 400 adet otomatik suluk, 24 köyümüze 64 adet suluk, 86 çiftçimize en az iki dekar olmak şartıyla 17 bin 800 adet meyve fidanı, 163 çiftçimize 10 bin 400 kilogram yem bitkisi ve 37 çiftçimize 37 meyve bahçesi damla sulama sistemi malzemesi veriliyor. Tüm bu ekipmanların çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını, bereketli üretim ve kazançlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen tören sonrası Vali Ali Hamza Pehlivan ile diğer katılımcılar tarafından süt sağım makineleri çiftçilere dağıtıldı. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile çiftçiler katıldı.