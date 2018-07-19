Dede Korkut coşkusu sergi ile başladı

24. Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tarihi Taşhan’da ki Dede Korkut Diyarına Göndermeler isimli serginin açılışı ile başladı.Resim, heykel, ebru, flografi, tekstil, hat, geleneksel el sanatları, seramik gibi değişik...

24. Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tarihi Taşhan’da ki Dede Korkut Diyarına Göndermeler isimli serginin açılışı ile başladı.

Resim, heykel, ebru, flografi, tekstil, hat, geleneksel el sanatları, seramik gibi değişik disiplinlerde çalışmaların yer aldığı serginin açılışını Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan birlikte gerçekleştirdiler.

Vali Pehlivandan Emeği Geçenlere Teşekkür

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan şölenlerin Bayburt’a hayırlı olması temennisinde bulunarak başta Belediye Başkanı Mete Memiş olmak üzere şölenlerin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dede Korkut’u Sanatla Tanıyalım

Belediye Başkanı Mete Memiş ise “Dede Korkut’a bir gönderme olsun adıyla Dede Korkut’u sanatla analım, sanatla tanıyalım ifadesiyle sergi açılışımızla şölenimizi başlatmış bulunuyoruz.“ diye konuştu.

Hepsi Bir Biri Kadar Güzel 70’e Yakın Eser

Konuşmasında sergi hakkında da bilgi veren Memiş “sergimizde 35 tane sanatçımızın 70’e yakın eseri var. Hat var, heykel var, geleneksel el sanatlarımız var farklı alanlarda farklı disiplinlerle çalışılmış hepsi bir biri kadar güzel, hepsi birbiri kadar değerli 70’e yakın özgün eserimiz var. Bu eserleri Bayburt’umuzda bizlerle buluşturan, bizlere sunan kıymetli sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Dede Korkut bizim birleştiricimiz. Türk Dünyası’nın en önemli birleştirici sembolü. Tanıtmak, tanımak ve onun etrafında bütün Türk Dünyası’nı birleştirmek.“ifadelerini kullandı.

35 Sanatçının 70’e Yakın Eseri Sergileniyor

Açılışın ardından 35 sanatçının 70’e yakın eserle katılım gösterdiği sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eser sahiplerinden eserleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Pehlivan, Başkan Memiş ve Garnizon Komutanı Balibaşa sergiye katılan bütün sanatçıların adına Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat’a katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.

28 Temmuz Cumartesi Gününe Kadar Ziyaret Edilebilecek

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin yanı sıra Azerbaycan, İran, İstanbul, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Bayburt’tan sanatçılarında eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverler için 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kaplarını açık tutacak.