Dede Korkut dualarla anıldı

24.Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri Kapsamında Masat Köyünde bulunan Dede Korkut Türbesi ziyaret edildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’nin yanı sıra ilin diğer kurum amirleri Sivil Toplum Örgütleri Başkanları ile Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bulat ve çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı

Dede Korkut Türbesi ziyaretinde Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dualar yapıldı. Burada okunan duaların ardından Masat Köyü Yakınlarında bulunan Dede Korkut şölen alanına geçildi.

Gurbetten gelen misafirler Gönülleri Bayburt için bir araya geldiğini ifade eden Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan bu yıl 24. sü gerçekleştirilen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin bu gelenekselliği bozulmadan gelecek nesillere aktarılacak bir etkinlik haline geldiğini ifade etti. Buradaki program daha sonra Gümüşhane den gelen Gümüş dans topluluğunun gösterilerinin ardından sona erdi.

Gümüş dans Folklor ekibinin gösterileri yoğun ilgi gördü.