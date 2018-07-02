Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 Yaşında

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 24.sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı...

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 24.sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı şölen, 19-22 Temmuz’da gerçekleşecek.

19 Temmuz Perşembe günü Tarihi Taşhan’da açılacak olan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start alacak şölen, Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.

Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretler yapılacak. Aşıklar şölenin de icra edileceği herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği edecek.

19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek olan şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:

19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE

Saat 10.00 “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” Karma Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)

Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret

Saat 13.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi

Saat 13.30 Açılış Töreni (Bayburt Kız Meslek Lisesi Bahçesi )

Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

Açılış Konuşmaları

İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması

Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat 16.00 Sempozyum “Dede Korkut”(Şair Zihni Kültür Merkezi)

Prof Dr. Tufan Gündüz

Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu

Prof.Dr. Öcal Oğuz

Prof.Dr. İlhan Genç

Prof.Dr. Mustafa Kaçalin

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

Halk oyunları gösterisi

Sanatçı

Kolpa

Buray

Havai fişek gösterileri

20 TEMMUZ 2018 CUMA

Saat 11.00 Yöresel yemekler ve El sanatları Sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat 16.00 Cirit (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

Halk oyunları gösterisi

Sanatçı

Imera

21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ

Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)

Halk oyunları gösterileri

Aşıklar Şöleni

Aşık Süphani

Aşık Kulnuri

Aşık Rahim Sağlam

Aşık Murat Piroğlu

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Sanatçılar

Azerin

İlyas Yalçıntaş

22 TEMMUZ 2018 PAZAR

Saat 11.00 Aydıntepe Yaylasına Çıkış

- Halk oyunları gösterileri

- Sanatçılar

Muhsin Bayburtlu

Tuğçenur

Sehlan Burak

Bünyamin Oraç

İbrahim Kurt

Saat 20.00 Celali Baba Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi) (BAYDER Katkılarıyla)

Ahmet Akkoyun

Fırat Kızıltuğ

Hacı Gürhan

Hava Avcı Köseoğlu

Hışır Osman Nebioğlu

Kenan Yavuzarslan

Mehmet Dalkanat

Önder Eryılmaz

Prof.Dr. Memmed ismayıl

Sündüs arslan akça

Talat Ülker

Yusuf Malkoç