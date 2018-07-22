BAYBURT:
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22 Temmuz 2018 Pazar 10:13

Dede Korkut Şöleni aşıklar şöleniyle devam etti

Bayburt’ta büyük bir coşkuyla devam eden 24. Dede Korkut Şölenlerinin üçüncü günü programları düzenlenen Aşıklar Şöleni ve herfene ile devam etti.Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan...

Dede Korkut Şöleni aşıklar şöleniyle devam etti
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Bayburt’ta büyük bir coşkuyla devam eden 24. Dede Korkut Şölenlerinin üçüncü günü programları düzenlenen Aşıklar Şöleni ve herfene ile devam etti.

Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkında gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Bayburt Bar ekibi, Orhan Gazi Belediyesi Folklor ekibi, Gümüşhane Belediyesi Gümüş Dans Grubu ve Azerbaycan’dan gelen Kafkas dans topluluğunun sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından sahne alan âşıklar Süphani, Kul Nuri, Rahim Sağlam ve Murat Piroğlu seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve deyişlerle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Program Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk’un aşıklara çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
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