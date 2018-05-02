Derse girişte ışıklı pano sistemi

Bayburt’ta sınıf öğretmeninin okula uyguladığı sistemle teneffüslerden derse girişlerde küçük ve büyük çocuklar arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Bayburt Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nehir Güzel, öğrencilerin teneffüsten derse girişlerin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için üniversite öğrencilerinden de destek alarak Türkiye’de bir ilk olan ışıklı pano sistemi geliştirdi.

Güzel’in okula uyguladığı sistemle, derse girişlerde ilk olarak ışıklı panoda 1 ve 2. sınıflar için buton yanıyor ve okula ilk olarak minik öğrenciler giriyor. Bir dakika sonra ise 3 ve 4. sınıflar için devreye giren sistemle çocukların kapıdan girişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, gelecek yaşamlarında da kurallara uyma noktasında temel oluşturulması hedefleniyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Güzel, “Yaptığımız projenin çıkış amacı öğrencilerin teneffüs bitiminde okula girerken bir düzen ve disiplin içerisinde küçüklerine saygı göstererek sınıflarına girmelerini sağlamaktır. Bu proje ile çocuklarımıza ileriki yaşlarında kurallara uyma ve birbirlerinin haklarına saygı gösterme konusunda temel oluşturacağını da hedefledik.” dedi.

Projenin çalışma prensibini de anlatan Güzel, “Projenin çalışma prensibine gelince teneffüsten sonra otomatik olarak 1. Ve 2. Sınıflar butonu yanıyor. Bir dakika sürüyor. sonrasında ise 3. Ve 4. Sınıflar butonu yanıyor ve onlarda sınıflarına giriyorlar.” açıklamasını yaptı.

Güzel projeyi geliştirmesinde kendisine yardımcı olan Sütçü İmam Üniversitesi Akademisyenlerinden Turap Selçuk ve öğrencisi Furkan Saçak’a teşekkür etti.