BAYBURT:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:17

Doluluk oranı yüzde 40’a ulaşan OSB’ye yatırımcı ilgisi devam ediyor

Alt yapı sorunları önemli ölçüde tamamlanan Bayburt Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Daha önce yapılan tahsislerle doluluk oranı kurulduğu 2000 yılından bu yana ilk kez yüzde 40’ın üstüne çıkan Bayburt...

Doluluk oranı yüzde 40'a ulaşan OSB'ye yatırımcı ilgisi devam ediyor
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Alt yapı sorunları önemli ölçüde tamamlanan Bayburt Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Daha önce yapılan tahsislerle doluluk oranı kurulduğu 2000 yılından bu yana ilk kez yüzde 40’ın üstüne çıkan Bayburt OSB artık Bayburt’ta faaliyet gösteren daha çok firmaya ev sahipliği yapacak. Son olarak, Site Kerestecilik kereste ve palet üretim tesisi, Bayburt Anadolu Taş ve Madencilik taş işleme ve ebatlama Tesisi, girişimci Fatih Ötünç de ısıcam ve damperli cam üretim tesisi kurmak için başvuruda bulundu.

Yatırım talebinde bulunan müteşebbislerle doğrudan görüşmeler gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, firma temsilcilerini makamında kabul etti. Ziyarete OSB Müdürü Mete Emir de yer aldı.

Bayburt’ta faaliyet gösteren firmaları da çok önemsediğinin altını çizen Vali Pehlivan, “Halen küçük sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeterli mali kapasiteye ulaştıktan sonra Organize Sanayi Bölgemizden tahsis talebinde bulunmaları son derece sevindirici bir durum. Çünkü OSB demek imalat demek, üretim demek. Devletimizin yerli ve milli üretim seferberliğine girişimcilerimiz ile inşallah Bayburt’tan da güçlü bir şekilde destek vereceğiz. Hepinize şehrimize yapacağınız yatırımdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Pehlivan değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğu firma temsilcilerine ziyaretleri vesilesiyle teşekkür edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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