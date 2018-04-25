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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:36

Emekli Öğretmen Salih Okan’dan öğrencisi Vali Ali Hamza Pehlivan’a sürpriz ziyaret

Emekli Öğretmen Salih Okan, Rize Hemşin İlköğretim Okulundan öğrencisi olan Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.Vali Pehlivan sürpriz ziyaret vesilesiyle üzerinde çok emeği olan ilkokul Öğretmeni ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk...

Emekli Öğretmen Salih Okan'dan öğrencisi Vali Ali Hamza Pehlivan'a sürpriz ziyaret
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Emekli Öğretmen Salih Okan, Rize Hemşin İlköğretim Okulundan öğrencisi olan Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan sürpriz ziyaret vesilesiyle üzerinde çok emeği olan ilkokul Öğretmeni ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk ve onur duyduğunu belirterek Salih Öğretmenine saygılarını sunup, teşekkürlerini iletti. Emekli Öğretmen Salih Okan da “Bir Öğretmen için en büyük mutluluk öğrencilerinin başarılı olmasıdır. Birçok öğrenci yetiştirdim. Onların meslek sahibi olup ülkemiz için güzel hizmetler ortaya koyduğunu görmek beni gururlandırıyor.” dedi.

Öğretmeni Salih Okan, Sadık Akkaya ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra misafirlerini uğurladı.
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